Минобороны показало прямое попадание FPV-дронов ВС РФ по автомобилям ВСУ под Харьковом

Российское Минобороны в Telegram-канале показало кадры уничтожения автомобильной техники ВСУ в Харьковской области.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что цели были уничтожены прямыми попаданиями расчетов FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота).

Неделю назад военные разведподразделения группировки «Север» под Харьковом при помощи ударного FPV-дрона обнаружили и уничтожили пикап с украинскими солдатами. После обнаружения ВС противника было принято решение об огневом воздействии по цели. По данным оборонного ведомства, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и живой силе ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.