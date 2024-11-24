Минобороны сообщило о ликвидации танка ВСУ под Харьковом FPV-дронами

В Харьковской области военным группировки войск «Север» удалось при помощи FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) уничтожить украинский танк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, танк ВСУ в лесу под Харьковом обнаружили разведчики. После этого было решено открыть огонь по боевой машине противника.

«В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен», — заявили в Минобороны.

Накануне военное ведомство показало прямое попадание FPV-дронов ВС РФ по автомобилям ВСУ под Харьковом. Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ, было также принято решение об огневом воздействии на машины противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.