Министра обороны Украины вызвали в Раду на фоне скандала с бракованными минами

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в парламент страны из-за скандала с закупкой бракованных боеприпасов для нужд армии. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова в связи со скандалом, касающимся оборонных заказов», — сообщил законодатель.

Он рассказал, что всего за организацию беседы с главой военного ведомства проголосовали 153 парламентария. При этом, чтобы реализовать инициативу, ее должны были одобрить как минимум 150 депутатов.

В конце ноября 2024 года телеканал ТСН сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса страны поставляли в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованные или низкокачественные мины. Речь идет о снарядах калибром 82 и 120 миллиметров.

Журналисты сослались на документы украинского министерства обороны. В частности, в них содержалась информация об отзыве с фронта десятков тысяч боеприпасов ненадлежащего качества.

На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отправить Рустема Умерова в отставку. Парламентарий заявил, что уже зарегистрировал постановление об увольнении действующего главы военного ведомства.

Ранее в министерстве обороны Украины отчитались о темпах производства дальнобойных ракет в стране.