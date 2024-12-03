Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министра обороны Украины вызвали в Раду на фоне скандала с бракованными минами

Депутат Железняк: Умерова вызвали в Раду из-за скандала с бракованными снарядами

close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в парламент страны из-за скандала с закупкой бракованных боеприпасов для нужд армии. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова в связи со скандалом, касающимся оборонных заказов», — сообщил законодатель.

Он рассказал, что всего за организацию беседы с главой военного ведомства проголосовали 153 парламентария. При этом, чтобы реализовать инициативу, ее должны были одобрить как минимум 150 депутатов.

В конце ноября 2024 года телеканал ТСН сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса страны поставляли в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованные или низкокачественные мины. Речь идет о снарядах калибром 82 и 120 миллиметров.

Журналисты сослались на документы украинского министерства обороны. В частности, в них содержалась информация об отзыве с фронта десятков тысяч боеприпасов ненадлежащего качества.

На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отправить Рустема Умерова в отставку. Парламентарий заявил, что уже зарегистрировал постановление об увольнении действующего главы военного ведомства.

Ранее в министерстве обороны Украины отчитались о темпах производства дальнобойных ракет в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами