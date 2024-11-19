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Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

Умеров сообщил о наращивании производства дальнобойных ракет на Украине

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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет, заявил глава украинского минобороны Рустем Умеров. Его слова опубликованы в Telegram-канале военного ведомства Украины.

«Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году», — сказано в сообщении.

Кроме того, Умеров сообщил, что Киев разрабатывает новые дроны «Паляниця» и другие БПЛА.

16 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Политик не привел подробностей об этих испытаниях. При этом он признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у страны пока нет значительных результатов.

В начале месяца директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров сообщил, что страна собирается начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты в середине следующего года. По его словам, пока были только летные испытания, «но результаты есть». В конце августа Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты своего производства.

Ранее в СНБО Украины заявили, что Россия накопила крылатые ракеты «на зиму».

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