Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал постановление об увольнении с должности министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Умеров должен уйти в отставку. Зарегистрировал постановление об увольнении министра обороны Украины. После освобождения должны быть уголовные дела. И желательно конкретные приговоры», — написал депутат.

26 октября его коллега Марьяна Безуглая заявила о риске коллапса украинской государственности из-за неспособности Вооруженных сил Украины справиться с многочисленными проблемами.

По ее словам, «вранье и коррупция» происходят на всех уровнях», а национальной системной чертой в ВСУ является «культура вранья».

До этого бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по делу о коррупции. Согласно информации Государственного бюро расследований (ГБР), сотрудники ГБР в кооперации с офисом генерального прокурора Украины произвели задержание за нелегальное обогащение бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики украинской армии.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины поедет в Южную Корею просить оружие.