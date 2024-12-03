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Генсек НАТО заявил, что Украине необходимо больше оружия

Рютте: Украине нужно больше оружия и меньше дискуссий по мирным переговорам

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Global Look Press

Украине нужно больше поставок военной помощи и меньше дискуссий о мирных переговорах с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания глав министерств иностранных дел стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как будут выглядеть мирные переговоры», — сказал он, отвечая на вопрос «о территориальных уступках Украины».

Также он отметил, что страны альянса на сегодняшний день не обсуждают возможность вступления Украины в НАТО, сейчас речь идет только о военной поддержке Украины.

До этого Рютте заявил, что не считает мудрым решение отправлять солдат Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте с Россией, однако призвал страны Запада срочно увеличить военную помощь Украине, чтобы изменить ход конфликта.

Ранее Зеленский выступил с очередной просьбой к Западу.

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