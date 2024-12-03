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Генсек НАТО сделал заявление относительно вступления Украины в альянс

Рютте: вопрос об Украине в НАТО не обсуждается, речь идет о поставках оружия

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Global Look Press

Страны Североатлантического альянса на данный момент не обсуждают возможность вступления Киева в НАТО, речь идет лишь о военной поддержке Украины. Об этом на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил генсек альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы должны сконцентрироваться, включая эти два дня, на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи на Украину», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, намерен ли Запад пригласить Украину в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО неприемлемо для Российской Федерации.

По заявлению представителя Кремля, это не ликвидирует первопричину специальной военной операции.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Ранее в Финляндии сообщили о тревожной тенденции для ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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