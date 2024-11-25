Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский выступил с очередным требованием к Западу

Зеленский потребовал от Запада новых пакетов вооружений и санкций против России

close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили «около 150 ударных беспилотников, авиабомб и ракет» по территории республики, призвав ввести санкции против Москвы и предоставить новые пакеты помощи Киеву. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он заявил, что «со вчерашнего вечера Россия запустила около 150 ударных беспилотников, авиабомб и ракет» и потребовал ограничить доступ России к необходимым для военного производства компонентам путем санкций.

Украинский лидер также призвал предоставить ВСУ новые пакеты вооружений и продемонстрировать решимость, «которая должна быть непоколебимой».

До этого он сообщал, что Киев обратился к своим западным союзникам с просьбой усилить системы ПВО после применения ВС РФ новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что на предстоящем совете Украина—НАТО надеется на конкретные результаты на фоне удара «Орешником» по территории республики.

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами