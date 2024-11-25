Зеленский выступил с очередным требованием к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили «около 150 ударных беспилотников, авиабомб и ракет» по территории республики, призвав ввести санкции против Москвы и предоставить новые пакеты помощи Киеву. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он заявил, что «со вчерашнего вечера Россия запустила около 150 ударных беспилотников, авиабомб и ракет» и потребовал ограничить доступ России к необходимым для военного производства компонентам путем санкций.

Украинский лидер также призвал предоставить ВСУ новые пакеты вооружений и продемонстрировать решимость, «которая должна быть непоколебимой».

До этого он сообщал, что Киев обратился к своим западным союзникам с просьбой усилить системы ПВО после применения ВС РФ новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что на предстоящем совете Украина—НАТО надеется на конкретные результаты на фоне удара «Орешником» по территории республики.

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника».