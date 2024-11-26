Генсек НАТО призвал срочно увеличить военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Запада срочно увеличить военную помощь Украине, чтобы изменить ход конфликта. Его слова приводит Bild.

«Благодаря нашей поддержке Украина продолжает бороться. Но мы должны пойти дальше, чтобы изменить ход этого конфликта», — сказал Рютте.

Генсек НАТО считает, что союзники Киева должны обеспечить дополнительную противовоздушную оборону и выполнить обещания, данные Украине на саммите альянса в Вашингтоне. Речь идет о предоставлении помощи на общую сумму в €40 млрд до конца года, уточнил он.

14 ноября Рютте заявил, что главными задачами Североатлантического альянса, помимо оказания военной помощи Украине, являются увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружения. По его словам, текущие расходы членов военного блока на оборону в размере 2% от ВВП являются недостаточными и их необходимо повысить. Еще одна проблема заключается в том, что страны НАТО производят недостаточно вооружения, отметил генсек.

Ранее Зеленский выступил с очередной просьбой к Западу.