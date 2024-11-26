Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО призвал срочно увеличить военную помощь Украине

Генсек НАТО Рютте призвал Запад срочно увеличить военную помощь Украине

close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Запада срочно увеличить военную помощь Украине, чтобы изменить ход конфликта. Его слова приводит Bild.

«Благодаря нашей поддержке Украина продолжает бороться. Но мы должны пойти дальше, чтобы изменить ход этого конфликта», — сказал Рютте.

Генсек НАТО считает, что союзники Киева должны обеспечить дополнительную противовоздушную оборону и выполнить обещания, данные Украине на саммите альянса в Вашингтоне. Речь идет о предоставлении помощи на общую сумму в €40 млрд до конца года, уточнил он.

14 ноября Рютте заявил, что главными задачами Североатлантического альянса, помимо оказания военной помощи Украине, являются увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружения. По его словам, текущие расходы членов военного блока на оборону в размере 2% от ВВП являются недостаточными и их необходимо повысить. Еще одна проблема заключается в том, что страны НАТО производят недостаточно вооружения, отметил генсек.

Ранее Зеленский выступил с очередной просьбой к Западу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами