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Рютте раскрыл, отправит ли НАТО войска на Украину

Генсек Рютте заявил, что не считает мудрым решением отправку сил НАТО на Украину

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Thomas Peter/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решение отправлять солдат Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте с Россией. Его слова приводит Fox News.

«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — сказал Рютте, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Киев должен начать мирные переговоры, когда почувствует, что сможет добиться на них положительного результата. На данный момент Украина находится в невыгодном положении, констатировал генсек НАТО.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «самой большой ошибкой» Запада за последний год осуждение плана Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию республики. Владимиру Путину понравилось такое развитие событий, подчеркнул экс-министр. Он также отметил, что для него это «стало большим» шоком.

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

Ранее глава немецкой разведки заявил, что Россия «нападет» на НАТО до конца десятилетия.

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