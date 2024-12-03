Украина могла попросить у союзников системы ПРО для противодействия «Орешнику»

Украина могла попросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам неназванных чиновников, на которых ссылается агентство, эти системы ПРО якобы способны сбивать российские ракеты средней дальности «Орешник».

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, противовоздушная оборона не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

22 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

Ранее военный эксперт сравнил испытание «Орешника» с проектом США «Стрелы Бога».