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Украина могла попросить у союзников системы ПРО для противодействия «Орешнику»

РИА: Украина могла попросить системы ПРО THAAD и Arrow из-за «Орешника»

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army.mil

Украина могла попросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам неназванных чиновников, на которых ссылается агентство, эти системы ПРО якобы способны сбивать российские ракеты средней дальности «Орешник».

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, противовоздушная оборона не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

22 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

Ранее военный эксперт сравнил испытание «Орешника» с проектом США «Стрелы Бога».

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