Военный эксперт сравнил испытание «Орешника» с проектом США «Стрелы Бога»

Испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» можно сравнить с проектом «Стрелы Бога», который США разрабатывали во времена холодной войны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что американцы собирались сбрасывать с орбиты вольфрамовые стержни, в которых также не было взрывчатки.

«То есть, когда твердосплавный блок на гиперзвуковой скорости входит в строение, там сила удара такая, что и взрывчатка не нужна. Но, естественно, огромное предприятие, в котором цеха длиной по несколько сотен метров, это все не уничтожит. Таких ударов нужно много», — отметил Шлепченко.

Удар «Орешником» по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) оказался сверхмощным и без начинки. США, которые так и не реализовали проект, остается лишь вздыхать, заключил эксперт.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила о наличии у России «супероружия».