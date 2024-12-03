Погиб студент МГУ, взявший академический отпуск для отправки в зону СВО

Погиб студент Московского государственного университета Иван Харламычев, взявший академический отпуск, чтобы отправиться воевать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета. В зоне СВО Харламычев служил в разведывательном подразделении, в ходе одного из боев он сумел обезоружить отряд Вооруженных сил Украины.

Каким образом Иван Харламычев погиб, не уточняется. Командование представило его к ордену Мужества.

До этого сообщалось, что бывший священник Русской православной церкви Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке в зоне проведения специальной военной операции.

1 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России офицеру из Бурятии Жаргалу Дашиеву, который участвовал в специальной военной операции с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в день похорон семья погибшего на СВО челябинца нашла в гробу чужое тело.