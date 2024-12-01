Бойцу СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России офицеру из Бурятии Жаргалу Дашиеву, который участвовал в специальной военной операции с февраля 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку», — написал Цыденов.

Он отметил что боец являлся, уроженцем Еравнинского района.

«Кадровый военный участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня», — сообщил глава республики.

Цыденов рассказал, что Дашиева ранили в 2022 году, тогда он получил орден Мужества. На фронт он вернулся снова в июне 2023 года. Офицер погиб 9 марта 2024 года.

В мае сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов.

Ранее сообщалось, что раненого военного из Бурятии отправили на СВО.