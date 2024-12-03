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Бывший священник погиб в танке на СВО

Принявший ислам бывший рязанский священник Угрюмов сгорел в танке на СВО

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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Бывший священник Русской православной церкви Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает RZN.info.

Отмечается, что мужчина был участником специального добровольческого отряда «Ахмат». Происшествие произошло в августе, но о гибели бойца стало известно только сейчас.

По данным издания, в мае 2021 года Угрюмова отстранили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово в Рязанской области за самовольное оставление прихода. После этого почти год о священнике ничего не было слышно.

Согласно информации «Комсомольской правды», в апреле 2022 года в исламских группах в социальных сетях опубликовали информацию о рязанском священнике, который принял ислам и пешком отправился в Мекку (священное место для мусульман — прим. ред.). Но в Саудовскую Аравию он не смог попасть из-за проблем с получением визы.

Следующие несколько месяцев Угрюмов находился в Дагестане, где стал мусульманином и женился на мусульманке. С конца прошлого года о нем ничего не писали. Мужчина удалил свои страницы в социальных сетях. В 2024 году Угрюмов оказался на СВО.

Ранее в РПЦ попросили уравнять в правах священников и военных в зоне СВО.

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Операция на Украине
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