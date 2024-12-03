Энергетический объект поврежден в Ровненской области

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Ровненской области Украины при взрывах. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) региона Александр Коваль в своем Telegram-канале.

«На месте работают все соответствующие службы <...> Больше информации позже», — написал он.

Где находится этот объект, Коваль не уточнил.

Рано утром мэр Тернополя Сергей Надал сообщал, что часть города оказалась обесточена в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

Накануне министерство обороны России заявило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса, в 127 районах.

В начале ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что Украина ведет переговоры с Россией через посредников по поводу взаимного прекращения ударов по энергообъектам.

Ранее в Кривом Роге возникли проблемы с запуском отопления из-за мобилизации.