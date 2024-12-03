В Тернополе заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Часть города Тернополь на западе Украины обесточена в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Сергей Надал в своем Telegram-канале.

«Часть города без электричества», — подчеркнул он и призвал горожан сделать запасы воды и зарядить средства мобильной связи.

Незадолго до этого жителей города оповещали о воздушной тревоге.

В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь». В связи с этим на маршруты выпускали крупногабаритные автобусы, вместо троллейбусов. Также в городе постепенно восстанавливали централизованное водоснабжение.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Тернополе подскочил уровень хлора в воздухе после удара по складу топлива.