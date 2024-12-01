В Кривом Роге возникли проблемы с запуском отопления из-за мобилизации

Киев направит ремонтные бригады в Кривой Рог, где из-за мобилизации специалистов возникли проблемы с запуском отопительного сезона. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Община столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады», — написал он.

В городе направятся 20 сотрудников «Киевтеплоэнерго» для проведения работ по подключению отопления. Вместе с ними в Кривой Рог направят шесть единиц спецтехники.

В начале октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявлял, что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины. Специалист отметил, что Россия нанесла серию ударов по украинским объектам электроэнергетики, и не все из них удалось восстановить.

При этом в октябре эксперт высказывал мнение, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления. Он отметил, что с 2022 года в стране было уничтожено много тепловых электростанций, и на этом фоне на Украине упал объем потребления и запасов газа.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнуть без отопления в стране.