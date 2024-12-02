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Минобороны заявило о поражении украинских объектов в 127 районах

ВС РФ нанесли поражение аэродромам и объектам энергетики Украины в 127 районах

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса, в 127 районах. Об этом заявило министерство обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российской армии.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Петровку и Ильинку.

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, взятие этих населенных пунктов позволит ВС РФ охватить более крупные укрепрайоны ВСУ.

Ранее снайпер ВС РФ заявил об усилении активности ВСУ в Запорожской области.

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