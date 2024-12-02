Израиль нанес авиаудары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по пусковым установкам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по террористам «Хезболлы», десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бергхоз на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на запуск ракет движением «Хезболла» по горе Дов. В ЦАХАЛ заявили, что действия «Хезболлы» нарушают соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

«Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и предотвратили враждебную деятельность «Хезболлы», — добавили в ведомстве.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия с большой строгостью придерживается режима прекращения огня с Ливаном, одновременно проявляя решительность в ответ на любые нарушения, исходящие от «Хезболлы».

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла».

Однако уже 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Отмечалось, что удар был нанесен впервые с момента заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее в России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой».