Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад была выявлена террористическая активность на объекте, используемом «Хезболлой» для хранения ракет средней дальности на юге Ливана. Удар израильских ВВС предотвратил угрозу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские военные «сохраняют присутствие на юге Ливана и принимают меры по пресечению нарушений соглашения о прекращении огня».

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее в России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой».