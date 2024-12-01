Нетаньяху высказался о ходе перемирия с Ливаном

Израиль с большой строгостью придерживается режима прекращения огня с Ливаном, одновременно проявляя решительность в ответ на любые нарушения, исходящие от движения «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

«Мы очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня, и любое нарушение немедленно вызывает решительную реакцию со стороны Армии обороны Израиля. Так было и так будет», — подчеркнул Нетаньяху на встрече с военными, пообещав трудиться над обеспечением безопасности Израиля.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла».

Однако уже 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Отмечалось, что удар был нанесен впервые с момента заключения соглашения о прекращении огня.

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