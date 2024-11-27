В России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой»

Соглашение о прекращении огня, достигнутое между Израилем и «Хезболлой», является временным перемирием. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал эксперт центра аналитических исследований, директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, данный шаг можно расценить как временный успех спецпредставителя президента США Амоса Хохштейна. При этом эксперт допустил, что через некоторое время конфликт возобновится.

«Перемирие очень похоже на перемирие, которое было после Второй ливанской войны. «Хезболла» уходит, в эту зону входит ливанская армия, ну и там есть подразделения от ООН. Соответственно, Израиль выводит войска оттуда. Но дело в том, что после прошлого перемирия во Второй ливанской войне через несколько месяцев «Хезболла» снова оказалась на юге Ливана», — напомнил Багдасаров.

Накануне Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС прокомментировали соглашение Израиля по Ливану.