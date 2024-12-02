В зоне СВО нашли двойника Жириновского

Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин нашел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) двойника основателя партии Владимира Жириновского. Видеоролик, на котором военнослужащий пародирует политика, парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

На представленном фрагменте солдат произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру Жириновского.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил премьеру Михаилу Мишустину учредить стипендию имени Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказывал затопление США из-за урагана.