В зоне СВО нашли двойника Жириновского

Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин нашел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) двойника основателя партии Владимира Жириновского. Видеоролик, на котором военнослужащий пародирует политика, парламентарий опубликовал в Telegram-канале.
На представленном фрагменте солдат произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру Жириновского.
До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.
Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил премьеру Михаилу Мишустину учредить стипендию имени Владимира Жириновского.
Ранее сообщалось, что Жириновский предсказывал затопление США из-за урагана.