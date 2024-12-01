В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии сорвали засаду боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах арабской республике.

По его словам, на данном участке авиация нанесла удары по бронеавтомобилям террористов.

В Сирии с 26 ноября продолжается противостояние террористов и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом.

В Идлибе тем временем вооруженные группировки захватили последний город. Теперь вся провинция находится под их контролем. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна продолжит защищать свою территориальную целостность и уничтожит террористов при помощи друзей и союзников.

Ранее Вучич назвал сумасшествием попытки вытеснить Россию из Сирии.