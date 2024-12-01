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Вучич назвал сумасшествием попытки вытеснить Россию из Сирии

Вучич: попытки вытеснить РФ из Сирии и Средиземного моря — это сумасшествие

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич считает сумасшедшими попытки недругов России избавиться от ее влияния в Сирии и на Средиземном море. Об этом сербский лидер заявил в своем воскресном обращении, которое цитирует РИА Новости.

«Это сумасшествие, как видите, продолжается, пытаются полностью устранить российское влияние на Средиземном море, в Сирии. <...> Будет интересно и после угроз Трампа в адрес БРИКС, все идет в неблагоприятном направлении», — сказал Вучич.

Он добавил, что происходящее в Сирии, Ираке и Афганистане научило его как лидера Сербии полагаться только на свои силы, и заявил, что республика продолжит заниматься модернизацией экономики, армии и вооружений.

Вучич также пообещал, что Сербия «улучшит свои возможности» в том, что касается бомбоубежищ на территории страны.

21 ноября президент Сербии заявил о необходимости мирных переговоров по Украине, поскольку использование западных ракет для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ядерный конфликт. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие при угрозе для Москвы.

Ранее Вучич отметил двуличие Евросоюза в вопросе закупок российского газа.

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