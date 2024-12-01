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Хуситы сообщили, что ударили по Тель-Авиву «гиперзвуковой ракетой»

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением «гиперзвуковой ракеты»

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Reuters

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что повстанцы нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с применением «гиперзвуковой ракеты».

«Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в... Яффо с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», — заявил он.

22 ноября сообщалось, что хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим. 17 ноября хуситы нанесли удар беспилотниками по израильским Тель-Авиву и Ашкелону. В конце октября они нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

Ранее арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне.

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