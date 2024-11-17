Хуситы ударили по Израилю

Йеменские мятежники-хуситы нанесли удар беспилотниками по израильским Тель-Авиву и Ашкелону. Об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы <…> провели военную операцию, нанеся удары по ряду военных и важных объектов израильского противника в районах Яффо и Ашкелон на юге оккупированной Палестины», — сообщил Сариа.

Под «оккупированной Палестиной» официальные лица «Ансар Аллах» понимают территорию Израиля, в том числе Тель-Авив и Ашкелон.

До этого портал Axios сообщил со ссылкой на заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению вооружений США Билла Лапланта, что йеменские хуситы имеют в своем арсенале все более совершенное оружие, включая ракеты, которые «могут делать просто потрясающие вещи».

13 ноября сообщалось, что два эсминца ВМС США подверглись нападению хуситов при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив.

Ранее хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля.