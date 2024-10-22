Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу хуситов.

«ВС Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — сказано в заявлении.

22 октября ВВС Израиля ударили по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль.

С 19 сентября, Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее госсекретарь США прибыл в Израиль.