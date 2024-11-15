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Арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне

Представитель Пентагона Лаплант шокирован вооружением хуситов

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Йеменские хуситы имеют в своем арсенале все более совершенное оружие, включая ракеты, которые «могут делать просто потрясающие вещи». Об этом заявил заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению вооружений США Билл Лаплант, передает Axios.

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что меня шокировало», — сказал главный закупщик оружия Пентагона на саммите «Будущее обороны» в Вашингтоне.

Хуситы — единственные иранские доверенные лица, имеющие противокорабельные баллистические ракеты, рассказал порталу старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу.

По его словам, рвение хуситов и поддержка Ирана оказались серьезным сочетанием.

13 ноября сообщалось, что два эсминца ВМС США подверглись нападению хуситов при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив.

По данным Центрального командования ВС США, было перехвачено не менее восьми ударных беспилотников, пяти противокорабельных баллистических ракет и трех противокорабельных крылатых ракет. В результате атаки американские корабли не получили повреждений.

Ранее хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля.

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