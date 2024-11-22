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Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе

Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля Неватим

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, его слова приводит ТАСС.

«Вооруженные силы Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по авиабазе «Неватим» израильского врага в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сообщил он.

Под «оккупированной Палестиной» официальные лица «Ансар Аллах» понимают территорию Израиля, в том числе Тель-Авив и Ашкелон.

17 ноября мятежники-хуситы нанесли удар беспилотниками по израильским Тель-Авиву и Ашкелону.

В конце октября хуситы нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

Ранее арсенал хуситов шокировал главного покупателя оружия Пентагона.

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