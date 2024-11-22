Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, его слова приводит ТАСС.

«Вооруженные силы Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по авиабазе «Неватим» израильского врага в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сообщил он.

Под «оккупированной Палестиной» официальные лица «Ансар Аллах» понимают территорию Израиля, в том числе Тель-Авив и Ашкелон.

17 ноября мятежники-хуситы нанесли удар беспилотниками по израильским Тель-Авиву и Ашкелону.

В конце октября хуситы нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

Ранее арсенал хуситов шокировал главного покупателя оружия Пентагона.