ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В центре заявили, что 1 декабря в центральном районе города украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с дрона.

До этого министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Утром 1 декабря министерство обороны России сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что в России ищут новые возможности защиты от украинских FPV-дронов.