В Сирии боевики захватили «Ураган» с полным боекомплектом

Протурецкие боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) захватили реактивную систему залпового огня «Ураган» с полным боекомплектом. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал опубликовал фото «Урагана», которым управляет член запрещенной организации.

«Ураган» — советская РСЗО 220 мм калибра. Комплекс приняли на вооружение в 1975 году.

До этого сообщалось, что протурецкие боевики стали делать фото на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки против террористов.