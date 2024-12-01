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В Минобороны России рассказали об ударах по складам и аэродромам ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удары по складам и аэродромам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удары по объектам ВСУ наносились в 136 районах.

По данным Минобороны, удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами, и артиллерийскими снарядами.

Также 1 декабря Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». В ведомстве добавили, что российские бойцы также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого сообщалось, что ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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