В Минобороны России рассказали об ударах по складам и аэродромам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удары по объектам ВСУ наносились в 136 районах.

По данным Минобороны, удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами, и артиллерийскими снарядами.

Также 1 декабря Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». В ведомстве добавили, что российские бойцы также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого сообщалось, что ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.