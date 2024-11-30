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Российские силы ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

МО РФ: российская ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун»

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turchynov.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российские бойцы также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Всего в течение недели российская армия ликвидировала пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Утром 29 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска за прошедшие сутки нанесли самый массированный комбинированный удар в этом году по объектам в Харькове и области.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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