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ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Минобороны: авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и другим стратегическим объектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносили по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, российские бойцы ликвидировали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Накануне стало известно, что в течение прошедшей недели Вооруженные силы России нанесли один массированный и 32 групповых точечных удара с использованием высокоточного оружия. Армия задействовала авиацию, морские и наземные силы.

По данным военного ведомства, атаки также охватили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и сборки беспилотников и безэкипажных катеров, а также арсеналы, склады боеприпасов и места размещения украинских вооруженных сил, иностранных инструкторов и наемников.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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