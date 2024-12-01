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Сирийские войска не дали повстанцам прорваться в Хаму

Армия Сирии не позволила террористам прорваться в провинцию Хама

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Reuters

Сирийская армия не дала повстанцам прорваться в провинцию Хама на западе центральной части Сирии. Об этом сообщило минобороны Сирии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подразделения наших вооруженных сил, действовавшие в северной части Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что ВС Сирии также взяли под контроль ряд районов, включая Калаат эль-Мадик и Маардас, где сирийские военные уничтожили десятки террористов.

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Боевики не встретили почти никакого сопротивления, так как армия Сирии вывела войска. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее минобороны Сирии заявило о подготовке контратаки.

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