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Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму

Губернатор Бармо: подкрепления ВС Сирии прибыли в Хаму

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N_elWatan/X (Бывш. Twitter.com)

Подкрепления сирийской армии прибыли в Хаму, государственные учреждения работают в привычном режиме. Об этом заявил губернатор провинции Камаль Бармо сирийской радиостанции Sham FM.

«Государственные учреждения и услуги в провинции работают в привычном режиме», — заявил губернатор провинции.

Бармо добавил, что в Хаму прибыли подкрепления сирийской армии. Что касается сообщений о въезде машин боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая группировка), то они являются недостоверными, заключил губернатор Хамы.

Незадолго до этого сообщалось, что мятежники якобы захватили город Хама, в результате чего сирийская армия была вынуждена отступить.

Также сообщалось, что публикации средств массовой информации о присутствии групп боевиков в Дамаске также не соответствуют действительности, армия Сирии отражает нападения террористов в окрестностях города Алеппо.

28 ноября американский телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.

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