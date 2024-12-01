В Иране опровергли информацию о присутствии боевиков в Дамаске

Публикации средств массовой информации о присутствии групп боевиков в Дамаске не соответствуют действительности, армия Сирии отражает нападения террористов в окрестностях города Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента гостелерадиокомпании Ирана в сирийской столице.

По словам корреспондента, террористы в настоящее время частично контролируют Алеппо. Источник также уточнил, что боевики предпринимают попытки продвинуться на юг города. В результате этих действий происходят столкновения с правительственными войсками.

Корреспондент среди прочего указал, что армия Сирии заняла оборону в северной части города Хама, который расположен в 200 километрах к северу от Дамаска. В свою очередь в Хомсе, который находится в 50 километрах южнее Хамы, террористов не обнаружено.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ сообщал, что в Сирии произошла попытка военного переворота. По данным источников, группа офицеров сирийской армии якобы организовала восстание против командования и предприняла попытки захватить несколько административных зданий. Официального комментария не было.

Кроме того, сообщалось и о том, что мятежники якобы захватили город Хама, в результате чего сирийская армия была вынуждена отступить. Позже министерство обороны Сирии опровергло эту информацию.

28 ноября американский телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупнейшее с 2016 года наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Источник канала утверждал, в результате боевых действий боевики сумели захватить порядка 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.