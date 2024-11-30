В Сирии опровергли информацию об отходе армии из Хамы

Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении сирийской армии в провинции Хама, заявив, что войска остаются на севере и востоке региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах, об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство подчеркнуло, что вооруженные силы страны «готовы к отражению любых потенциальных террористических атак».

30 ноября радиостанция Sham FM сообщила, что боевики заняли город Мурек в сирийской провинции Хама, который находится примерно в 30 километрах к северу от административного центра провинции.

До этого телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.