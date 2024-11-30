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В Сирии террористы напали на консульство Ирана

Консульство Ирана в сирийском Алеппо подверглось нападению террористов

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Keystone Press Agency

Террористы напали на генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал. Об этом сообщило иранское министерство иностранных дел, пишет РИА Новости.

В сообщении отмечается, что официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил нападение и назвал недопустимым нарушение конвенции 1963 года о консульских связях, запрещающей любые нападения на консульские здания.

По словам Багаи, Иран рассмотрит этот акт агрессии на международном уровне.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.

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