ВСУ обстреляли Энергодар

Город Энергодар Запорожской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, по городу наносятся удары из ствольной артиллерии. Он отметил, что на данный момент в городе прозвучало не менее пяти прилетов и пообещал привести подробности случившегося позже.

30 ноября стало известно, что автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения.

27 ноября город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Без электричества также остались населенные пункты Каменки-Днепровская и Водяное.

В этот же день Минобороны России сообщало, что за сутки украинские войска совершили шесть атак с использованием БПЛА и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС, а также по городу Энергодар.

Ранее на ЗАЭС заявили, что ситуация с обстрелами на территории станции ухудшилась.