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Город — спутник ЗАЭС обесточен из-за аварии на сетях

Город — спутник ЗАЭС Энергодар остался без электроснабжения из-за аварии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщила администрация города, передает РИА Новости.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменки-Днепровская, Водяное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики приступят к ликвидации аварии, как только выяснят ее причины.

27 ноября Минобороны сообщало, что за сутки украинские войска совершили шесть атак с использованием беспилотников коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской атомной электростанции и населенному пункту Энергодар.

На днях более 15,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в подконтрольном Украине городе Запорожье, где 18 ноября произошла серия взрывов.

Ранее стало известно, почему ВСУ стали чаще наносить удары по Энергодару.

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