На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия снабжения

Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Все блоки АЭС на данный момент остановлены.

27 ноября город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Без электричества также остались населенные пункты Каменки-Днепровская и Водяное.

В этот же день Минобороны России сообщало, что за сутки украинские войска совершили шесть атак с использованием БПЛА и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС, а также по городу Энергодар.

Ранее на ЗАЭС заявили, что ситуация с обстрелами на территории станции ухудшилась.