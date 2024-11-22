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НА ЗАЭС пожаловались на ухудшение ситуации с обстрелами

Директор ЗАЭС Черничук: ситуация с обстрелами территории станции усугубилась

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация с обстрелами территории Запорожской АЭС и объектов жизнеобеспечения ухудшилась по сравнению с прошлым годом.. Об этом РИА Новости сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он отметил, что 2023 год был относительно спокойным, намного спокойнее текущего года.

«В этом году Вооруженными силами Украины велись целенаправленные обстрелы критической инфраструктуры города, зачастую это цепляло и обеспечение безопасности станции», — сказал Черничук.

По его словам, в этом году фиксировались прилеты на территорию станции беспилотников, чего не было в прошлом году.

20 ноября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной.

7 ноября Гросси заявлял, что ЗАЭС находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. По его словам, присутствует мнение о том, что ситуация стабилизировалась, но это не так. В районе нахождения атомной электростанции все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники, поэтому в районе сохраняется высокий уровень опасности, отметил глава МАГАТЭ.

Ранее в МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине.

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