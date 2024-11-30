Сирийские боевики заявили о выходе к пригородам Алеппо впервые с 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что оппозиционные вооруженные группировки опубликовали в социальных сетях призывы сдаваться, обращаясь к правительственным силам. По данным издания, жители бегут из районов ведения боевых действий, а армия Сирии не в силах остановить наступление. При этом ушедший в отставку посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что внезапная атака боевиков показала «чрезвычайную слабость» сирийских правительственных сил.

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщил, что боевики захватили 40% западных кварталов Алеппо в Сирии.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

На следующий день заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк во время брифинга заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось также, что сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в этих регионах.

Ранее полковник Ходаренок назвал реальной угрозу захвата Алеппо боевиками.