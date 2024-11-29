Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число ликвидированных боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб

ВКС России уничтожили в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб порядка 200 боевиков

close
rusvesna.su1945/YouTube

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

По его словам, террористические группировки и другие представители радикальных оппозиционно настроенных формирований перешли в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

Игнасюк подчеркнул, что оказывая поддержку Сирийской арабской армии, ВКС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований. Также удары наносятся по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям террористов.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Незадолго до этого стало известно, что после трех дней боев в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиционные группировки взяли под контроль 400 квадратных километров территории.

Сообщалось также, что боевики пытаются прорваться на юг, север и восток Алеппо, под их контролем находится семь районов.

Что происходит в Сирии, почему появилась «золотая возможность» для наступления повстанцев и может ли пасть Алеппо — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сирийская армия направила подкрепления на север Алеппо.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами