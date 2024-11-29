Раскрыто число ликвидированных боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

По его словам, террористические группировки и другие представители радикальных оппозиционно настроенных формирований перешли в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

Игнасюк подчеркнул, что оказывая поддержку Сирийской арабской армии, ВКС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований. Также удары наносятся по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям террористов.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Незадолго до этого стало известно, что после трех дней боев в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиционные группировки взяли под контроль 400 квадратных километров территории.

Сообщалось также, что боевики пытаются прорваться на юг, север и восток Алеппо, под их контролем находится семь районов.

Что происходит в Сирии, почему появилась «золотая возможность» для наступления повстанцев и может ли пасть Алеппо — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сирийская армия направила подкрепления на север Алеппо.