«Без союзников сирийские войска — ничто». Почему противники Асада снова идут в наступление Полковник Ходаренок назвал реальной угрозу захвата Алеппо повстанцами в Сирии

Несколько группировок в Сирии начали наступление на Алеппо, приблизившись к окраинам города. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и правительственной армией с марта 2022 года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Москвы и Анкары. Что происходит в Сирии, почему появилась «золотая возможность» для наступления повстанцев и может ли пасть Алеппо — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Что произошло?

Боевые действия на северо-западе Сирии начались на рассвете 27 ноября, когда противники Башара Асада начали внезапную операцию под названием «Ответ на агрессию», которую они связали с недавними обстрелами правительственными войсками районов, удерживаемых оппозиционными формированиями.

Сражения развернулись в районах, контролируемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), примерно в 10 км к западу от города Алеппо. Некоторые формирования повстанцев, связанные с поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армией (СНА), присоединились к операции.

Силы ХТШ и союзных им формирований стремительно продвигаются вперед, захватывая большие участки территории и быстро приближаясь к окраинам Алеппо. На данный момент отряды оппозиционеров овладели множеством объектов, в том числе стратегической военной базой 46, населенным пунктом Урем-эль-Куба и городом Анджара.

По данным CNN, за один день операции оппозиционные Башару Асаду группировки взяли под контроль более 40 городов, деревень и населенных пунктов в сельской местности Идлиба и Алеппо. Повстанцы вышли на западную окраину Алеппо со стороны Хан-эль-Ассаля и в настоящее время ведут боевые действия в предместьях города.

ХТШ и поддерживающие ее группировки перекрыли международную автомагистраль M5 Дамаск — Алеппо в городе Аль-Зарба в пригороде Алеппо, а также контролируют узел международных автомагистралей M4 и M5 в городе Саракиб, что привело к остановке движения на этих шоссе.

Со своей стороны, сирийская армия начала контратаковать позиции вооруженных боевиков в сельской местности Алеппо и Идлибе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. По данным Reuters, российские и сирийские военные самолеты 28 ноября нанесли бомбовые удары по контролируемому повстанцами северо-западу Сирии недалеко от границы с Турцией, чтобы отразить наступление.

Почему появилась возможность для наступления?

По мнению специалистов Института Ближнего Востока, успеху оппозиционных группировок способствовало то, что формирования «Хезболлы», которые во многом ранее определяли развитие обстановки в Сирии, потерпели в боевых действиях с Армией обороны Израиля тяжелое поражение. После него формирования «Хезболлы» превратились из организованной армии в разрозненные отряды без твердого руководства.

Тем временем несколько турецких военных источников отказались положительно или отрицательно комментировать вопрос о том, дала ли Турция «зеленый свет», позволивший повстанцам начать операцию.

Агентство Reuters процитировало турецкие источники в сфере безопасности, согласно которым «оппозиционные группировки на севере Сирии начали ограниченную операцию после нападений сирийских правительственных войск на зону деэскалации в Идлибе, но расширили ее после того, как правительственные войска покинули свои позиции».

CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в турецких службах безопасности сообщил, что Анкара пыталась предотвратить наступление, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе, особенно с учетом боевых действий Израиля в секторе Газа и Ливане. Однако попытки использовать каналы, созданные в соответствии с соглашением о деэскалации 2019 года, чтобы остановить авиаудары России и сирийского правительства по жилым районам провинции Идлиб, не увенчались успехом. Поэтому то, что изначально планировалось как ограниченная операция, расширилось, когда войска Асада начали покидать свои позиции.

Один из командиров СНА, курирующий текущую операцию, сообщил, что геополитические события на Ближнем Востоке, которые повлияли на союзников Асада, создали «золотую возможность» для наступления оппозиционных сил. Его высказывания приводит портал Middle East Eye (MEE).

А что Россия?

Командир Сирийской национальной армии, который предпочел остаться неназванным, поскольку ему не разрешено давать комментарии, сказал MEE:

«Международная ситуация благоприятствует этой битве и хаосу между Асадом и его сторонниками, и мы воспользовались этой возможностью. Без своих союзников сирийские войска — ничто.

Мы способны изменить ситуацию, вернуть наши земли и обеспечить безопасный путь для возвращения перемещенных лиц в свои дома. На этот раз возможности российских воздушных сил ограничены, вероятно, из-за того, что россияне заняты войной на Украине и возвращением ряда своих самолетов из Сирии».

Прогресс, достигнутый оппозиционными группировками за столь короткий промежуток времени, скорее всего, указывает на отсутствие реального сопротивления со стороны формирований официального Дамаска.

close Российские и сирийский военнослужащие на фоне портретов президентов Владимира Путина и Башара Асада на блокпосту в Дамаске, март 2018 года Omar Sanadiki/Reuters

Возможно, это связано с отсутствием достаточной поддержки со стороны союзников, поскольку российская авиация в ряде вооруженных столкновений между правительственными войсками и оппозиционерами не участвовала, а участие проиранских ополченцев в боях не было очевидным.

Более того, состояние правительственной армии некоторыми наблюдателями характеризуется как распад, что и сыграло, по их мнению, определяющую роль в отступлении сил Асада с обширных территорий всего за один день боев.

Боевые действия на севере Сирии начались из-за непримиримости правительства Асада и его отказа от любых попыток продвинуть политический процесс, который застопорился с 2022 года. Если этот процесс будет расширен, то официальный Дамаск будет вынужден пересмотреть позицию, считают в Институте Ближнего Востока.

Помимо этого, Дамаск отказался от сближения с Анкарой при посредничестве российской стороны, а президент Сирии даже отклонил приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу на высшем уровне, чтобы положить конец многолетней отчужденности и вражде между двумя сторонами. Так что вполне возможно, что операция по так называемому «сдерживанию агрессии» является частью реакции Турции на непримиримость Асада.

В настоящее время существует реальная угроза Алеппо, который удерживался правительственными войсками с 2016 года, и, более того, провозглашению в этом городе «правительства Свободной Сирии». Словом, события на севере этой страны развиваются стремительно и имеют явно непредсказуемый характер.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).