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Боевики захватили часть западных кварталов Алеппо

Al Mayadeen: боевики захватили 40% западных кварталов Алеппо в Сирии

Боевики во главе с организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), предположительно, установили контроль над более чем 40% западных районов второго по величине города Сирии Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.

Подробностей не приводится.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

На следующий день заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк во время брифинга заявил, что Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось также, что сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в этих регионах.

Ранее сирийская армия нанесла ракетные удары по боевикам на юге Идлиба.

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