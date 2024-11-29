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Сирийская армия направила подкрепления на север Алеппо

Армия Сирии перебросила подкрепления на линии соприкосновения в Алеппо и Идлибе

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Keystone Press Agency

Сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб, чтобы отразить атаки террористов. Об этом говорится в заявлении Главного командования армии САР, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Сирии продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения, чтобы предотвратить прорывы террористов», — отмечается в сообщении.

Согласно коммюнике, сирийские военнослужащие смогли вернуть контроль над несколькими территориями, армия продолжит наносить удары по террористам до полного их выдворения с территорий, которые подконтрольны сирийским властям, или до полной их ликвидации.

29 ноября ВВС Сирии нанесли удар по позициям террористических группировок в западной части провинции Алеппо.

Накануне телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Как утверждал источник канала, в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов. Уточнялось, что они захватили также стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджара, крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

В результате 29 ноября сирийская армия начала контратаковать позиции вооруженных боевиков в сельской местности Алеппо и Идлибе. Контратака началась после того, как сирийские бойцы «нанесли террористам тяжелые потери».

Ранее Лавров сообщил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.

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